До +6°С, мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси

Будет преобладать облачная погода. Утром местами прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха составит 1−6 градусов тепла.
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь прогнозируются сегодня на большей части территории Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преобладать облачная погода. Утром местами прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха составит 1−6 градусов тепла.