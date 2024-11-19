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До +6°С, мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь прогнозируются сегодня на большей части территории Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: БЕЛТА

Будет преобладать облачная погода. Утром местами прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха составит 1−6 градусов тепла.