До +6°С, мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь прогнозируются сегодня на большей части территории Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.