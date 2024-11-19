Рассказываем, когда пройдет Черная пятница 2024 в Иркутске

Черная пятница 2024 в Иркутске начнется 29 ноября и продлится в течение трех дней. Так, в ТРК «Модный квартал» уже сейчас в некоторых бутиках проходят, можно сказать, неприличные распродажи. Один магазин обуви предлагает принять участие в акции и приобрести одежду со скидкой до 60%. Другой магазин предлагает скидки от 15 до 30% на покупку второй вещи, а ювелирный бутик приглашает покупать у них два изделия по цене одного. Знаменитый молодежный магазин сообщает о скидках до 70%. Здесь же уже сейчас можно приобрести обувь по цене в минус 40%. Правда, осеннюю. Распродажи уже также проходят в магазинах игрушек, белья и предметов интерьера. Как сообщает руководство комплекса, ТРК обязательно присоединится к Черной пятнице 2024 в Иркутске, а значит и скидок будет много.