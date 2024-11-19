Рассказываем, когда пройдет Черная пятница 2024 в Иркутске

Черная пятница 2024 в Иркутске запланирована, как и по всей стране, на 29 ноября. Однако, не только в этот день магазины региона предлагают скидки от 20 до 60, а иногда и 70% на ряд товаров. Обычно акция Черная пятница 2024 в Иркутске длится не один день, а затрагивает еще и ближайшие выходные, поэтому распродажи продлятся в этом году с 29 ноября по 1 декабря. Такое решение владельцев бутиков понятно, ведь пятница — рабочий день, а хочется сделать приятное большому количеству иркутян.
Черная пятница 2024 в Иркутске: когда будет.
Черная пятница 2024 в Иркутске начнется 29 ноября и продлится в течение трех дней. Так, в ТРК «Модный квартал» уже сейчас в некоторых бутиках проходят, можно сказать, неприличные распродажи. Один магазин обуви предлагает принять участие в акции и приобрести одежду со скидкой до 60%. Другой магазин предлагает скидки от 15 до 30% на покупку второй вещи, а ювелирный бутик приглашает покупать у них два изделия по цене одного. Знаменитый молодежный магазин сообщает о скидках до 70%. Здесь же уже сейчас можно приобрести обувь по цене в минус 40%. Правда, осеннюю. Распродажи уже также проходят в магазинах игрушек, белья и предметов интерьера. Как сообщает руководство комплекса, ТРК обязательно присоединится к Черной пятнице 2024 в Иркутске, а значит и скидок будет много.
В это время — с 29 ноября до 1 декабря — можно заглянуть в известные магазины бытовой технике, там обещают поделить цены ровно пополам. Один из них есть, к примеру, в МТЦ «Новый». Конечно, стоит пройтись и по другим любимым павильонам в данном центре.
В ТРК «Сильвер Молл» также уже начали анонсировать участие своих арендаторов в знаменитой акции. Например, магазин парфюмерии проведет 22 и 29 ноябрю свои скидочные пятницы с предложением до минус 25% от цены товаров, а ювелирный магазин в данном ТРК не побоялся сообщить о скидках до 95% на все. Да еще обещает суммировать скидки с имеющимися у клиентов бонусами. Здесь же магазин умной техники предлагает скидки до 60% аж до 8 декабря, а магазин носков презентует невероятные скидки (цифры, правда, умалчиваются, нужно идти в сам магазин) до 1 дня зимы. И это, конечно, не все скидки, стоит самим прогуляться по этажам.
Черная пятница 2024 в Иркутске обязательно пройдет и в ТРЦ «Юбилейный». В прошлом году, по данным сайта ТРЦ, здесь предлагались скидки до 20%. Наверняка, владельцы павильонов придумают какие-либо заманчивые предложения и в этот раз.
В ТРЦ «Карамель» также можно присмотреть ювелирку с невероятными скидками. Ну чем не повод, заглянуть сюда, тем более, что совсем скоро Новый год и уже сейчас можно думать о подаркам любимым, родным и близким. В целом, многие торговые центры и комплексы точно станут участниками акции Черная пятница 2024 в Иркутске.
Черная пятница 2024 в Иркутске: скидки.
Итак, планируется Черная пятница 2024 в Иркутске с 29 ноября по 1 декабря. Но стоит отметить, что многие магазины делают скидки не только в эти даты. Ноябрь вообще славится распродажами, ведь 11 числа — знаменитый день 11.11 — отмечается Всемирный день шопинга. Так, акции в торговых павильонах часто начинаются с 11 числа и длятся уже до конца декабря, поэтому стоит сходить в любимые места уже сейчас — прицениться или приметить, что хотите купить. Заранее составить список, что купить в Черную пятницу очень важно, чтобы не совершить импульсивных покупок совсем ненужных вещей.
А еще не забывайте, что в акции Черная пятница 2024 в Иркутске также принимают участие и интернет-магазины. В этом году их список внушителен и они, по данным организаторов, готовы предоставлять скидки до 80%. Распродажа в эти дни проходит обычно и на маркетплейсах.