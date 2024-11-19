В России создали платформу ускоренной разработки ИИ-сервисов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Университета Иннополис разработали систему, которая на 40% ускоряет разработку ИИ-сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Любая задача, в решении которой применяют искусственный интеллект, требует работы по получению, подготовке и обработке больших объемов данных. Для выполнения этих общих задач ученые Университета Иннополис разработали инструмент построения комплексных систем сбора и обработки информации на предприятии. Он на 40% ускоряет разработку продуктов с применением ИИ и на 20% снижает стоимость обработки данных», — сказали ТАСС в университете.
Платформа собирает и обрабатывает данные корпоративных файловых хранилищ, в том числе связанных с системами видеонаблюдения. Алгоритмы ИИ позволяют не только анализировать информацию, но и проверять точность результата. Сроки создания новых ИИ-систем сокращаются за счет ускорения создания инфраструктуры для развертывания и поддержания работы моделей машинного обучения. Снижение затрат на обработку данных происходит благодаря оптимальному распределению вычислительных мощностей при выполнении задач, уточнили в вузе.
По мнению директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиля Кулеева, чьи слова приводит пресс-служба организации, разработка будет востребована среди крупных компаний, внедряющих нейросети, а также разработчиков сервисов.
«Возможности нового решения уже оценили наши партнеры — при анализе медицинских изображений, поиске разливов нефти и незаконного строительства в охранных зонах, прогнозе ингибиторной активности молекул, выявлении дефектов на кузовах транспортных средств и выполнении других задач», — отметил он.
Центр, специализирующийся на исследованиях технологий ИИ, был создан в университете в 2021 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Он развивает проекты по направлениям создания новых материалов, транспорта, логистики, компьютерного зрения и медицины.