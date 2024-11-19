В России создали платформу ускоренной разработки ИИ-сервисов

«Любая задача, в решении которой применяют искусственный интеллект, требует работы по получению, подготовке и обработке больших объемов данных. Для выполнения этих общих задач ученые Университета Иннополис разработали инструмент построения комплексных систем сбора и обработки информации на предприятии. Он на 40% ускоряет разработку продуктов с применением ИИ и на 20% снижает стоимость обработки данных», — сказали ТАСС в университете.