В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

По словам Киселевой, в советское время проблема с нехваткой рабочей силы тоже существовала, и ее успешно решали благодаря так называемому организованному набору.
«Это четкий набор определенных специалистов — не обязательно высококвалифицированных, а в зависимости от проекта — и подписание договора, согласно которому работодатель несет ответственность за мигрантов, которых принял».
Ввести в рамки организованного набора всю миграцию на 100% в современных условиях невозможно, добавила она. Но применять практику там, где это целесообразно с экономической точки зрения, не только реально, но и необходимо, считает эксперт.
В частности, по мнению Киселевой, обязательные оргнаборы трудовых мигрантов следует ввести в сфере строительства, чтобы застройщики перестали быть промежуточным звеном для людей, которые хотят переехать, тем более с семьями.
«В этом случае человек подписывает контракт на определенный период. И если ему просто захотелось поменять место работы, то это невозможно, так как существуют жесткие рамки договора: отработал — уехал. И уехал не когда захочу, а в определенное время. В советский период давалось на это до месяца. И уж точно, если это трудовая миграция, то человек не должен везти с собой все семейство», — прокомментировала эксперт.
Она подчеркнула, что Россия входит в пятерку стран с наибольшей численностью трудовых мигрантов. И ужесточение миграционной политики не прихоть, а жесткая необходимость, учитывая статистику преступлений в среде нелегальных мигрантов.
«Только в этом году в три раза увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами. Стало в 1,5 раза больше преступлений среди тех, кто получил гражданство РФ в последние 10 лет. Среди несовершеннолетних мигрантов рост преступлений, в том числе особо тяжких — в 2 раза. Все это статистика, заставляющая предпринимать определенные меры правового характера», — сказала Киселева.
Эксперт считает, что для улучшения ситуации необходимо также увеличить сроки между этапами получения переселенцами разрешения на временное проживание в РФ (РВП), вида на жительства (ВНЖ) и гражданства России.
«Миграционная политика разная в странах. Считается, что наиболее лояльная она в Швейцарии. Но по сравнению с другими странами, которые не входят в группу наиболее лояльного законодательства по отношению к мигрантам, там срок получения ВНЖ очень высокий — 10 лет. И я считаю, что это правильно. Человек находится в этот период в определенных ограниченных условиях, которые нельзя сводить, условно, к дням», — подытожила Киселева.
В октябре в МВД Крыма сообщили, что только на одном объекте в Большой Ялте выявили более полусотни незаконных трудовых мигрантов.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства заявил, что число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40%.
О необходимости продолжать ужесточение миграционного законодательства в России летом говорил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в июле он направил в Госдуму перечень предложений.
По словам председателя палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, Госдума с начала года приняла уже 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики в стране, и эта работа продолжается.