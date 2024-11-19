В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

«В этом случае человек подписывает контракт на определенный период. И если ему просто захотелось поменять место работы, то это невозможно, так как существуют жесткие рамки договора: отработал — уехал. И уехал не когда захочу, а в определенное время. В советский период давалось на это до месяца. И уж точно, если это трудовая миграция, то человек не должен везти с собой все семейство», — прокомментировала эксперт.