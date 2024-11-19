День многодетной семьи будут ежегодно отмечать в Иркутской области 21 сентября

С предложением о создании единого Дня многодетной семьи в регионе выступила руководитель ассоциации общественных объединений многодетных семей «Берегиня». В Иркутской области на текущий момент работает 17 мер соцподдержки. Часть из них по региональному проекту «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография». Помогает увеличить виды помощи и решение президента РФ сделать 2024 Годом семьи. Благодаря этому удалось начать работы не только на соцзащиту, но и на улучшение благосостояния многодетных семей.