День многодетной семьи будут ежегодно отмечать в Иркутской области 21 сентября

В Иркутской области 21 сентября официально стал Днем многодетной семьи. Новостью о подписании такого указа губернатор поделился в своем тг-канале. На сегодняшний день, в Приангарье насчитывается более 30 тысяч многодетных семей.
— Быть многодетной семьей — не только счастье. Прежде всего это большой труд и огромная ответственность. Это работа без перерывов и выходных. Крепкие, дружные многодетные семьи во все времена были примером сохранения величайших ценностей, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
С предложением о создании единого Дня многодетной семьи в регионе выступила руководитель ассоциации общественных объединений многодетных семей «Берегиня». В Иркутской области на текущий момент работает 17 мер соцподдержки. Часть из них по региональному проекту «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография». Помогает увеличить виды помощи и решение президента РФ сделать 2024 Годом семьи. Благодаря этому удалось начать работы не только на соцзащиту, но и на улучшение благосостояния многодетных семей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области появилась награда для волонтеров спецоперации. Почетный знак смогут получить активные общественники, поддерживающие бойцов.