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Почти 70 улиц Краснодара останутся без света 19 ноября

Почти 70 улиц Краснодара останутся без света 19 ноября, сообщает ЕДДС.

Во вторник специалисты проведут плановое отключение электроэнергии.

С 09:00 до 12:00 будет отключена подача электричества по адресам:

ул. Бульварное кольцо 13.

ул. Благоева 2, 15 — 27.

ул. Трудовой славы 25−27.

С 09:00 до 17:00 по адресам:

ул. Чекистов пр., 1.

ул. Ленина 12−18, 13−31.

ул. Кирова 29−35, 26−30.

ул. Октябрьская 79.

ул. Одесская 23.

ул. Селезнева 96−102, 110.

ул. Гагарина, 26.

ул. Первомайская 4.

ул. Красивая 19−21.

ул. Ленский пер. 29−31.

ул. Владимирская 8, 9−15, 32, 55.

ул. Троицкая 30−3, 57−69, 38−64, 77, 263.

ул. Семеновская 14−30, 35, 43, 57, 52−58, 183.

ул. Андреевская 1−13, 4−12.

ул. Упорная 2−14, 3−25.

ул. Артемовская 7−11, 10−18.

ул. Ангарский пр., 10, 13, 17.

ул. Шаляпина 2 пер., 4−8.

ул. Беговая 11.

ул. Чайковского 2−16, 1−15, 21, 23.

ул. Агрохимическая 97, 98−112, 117.

ул. Рахманинова 1−3,16.

ул. Шаляпина 1−15, 2−16, 31.

ул. Адлерская 4−16, 1−17.

ул. Есенина 80, 91−111, 100−104, 115, 121.

ул. Алмазный пер., 5.

ул. Суздальская 4, 15−19, 18.

ул. Агрохимическая 57, 62, 83- 89, 91−107, 111−123, 128, 130, 138.

ул. Ангарская ½, ⅓, ¼.

ул. Шолохова 1.

ул. Прокофьева 7−9, 15, 17.

ул. Ангарский пр., 3.

ул. Ангарский пр., 4.

ул. Ангарский пр., 8.

ул. Народная 8−80, 110−146.

ул. Климова 1−11.

ул. Серебристая 2−10.

ул. Посадская 2−12, 7−13.

ул. Возрождения 2−28.

ул. Троицкая 22−26, 34, 49, 225−231.

ул. Жигулевская, 15−17.

ул. Московская 108, 128,130, 140−144.

ул. Екатеринодарская 10.

ул. Лесопарковая 11.

ул. Российская 351.

ул. Средняя 10−32, 17−45, 69−87, 68−98, 100−120, 109−127.

ул. Тургенева 149.

ул. Атарбекова 43−51.

ул. Берлизова 2−38, 1−19, 23−35.

ул. Губкина 1−33, 28−38, 2−22.

ул. Виноградный пер. 12−34.

ул. Ильинская 2−16, 1−15.

ул. Ленская 2−18.

ул. Ольгинская 2−20, 1−11.

ул. Кизлярская 2−12, 1−15.

ул. Орловская 2−12, 1−15.

ул. Степная 28−42.

ул. Таманская 50−70, 57−83.

ул. Керченская 42−64, 33−59.

ул. Промышленная 21/3, 23.

ул. Воронежский 5 пр. 32−54.

ул. Воронежская 50−62.

ул. Воронежский пр. 15−23.

ул. Воронежский 1 пр. 16−30, 11−23.

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