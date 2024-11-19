Почти 70 улиц Краснодара останутся без света 19 ноября

Во вторник специалисты проведут плановое отключение электроэнергии.
С 09:00 до 12:00 будет отключена подача электричества по адресам:
ул. Бульварное кольцо 13.
ул. Благоева 2, 15 — 27.
ул. Трудовой славы 25−27.
С 09:00 до 17:00 по адресам:
ул. Чекистов пр., 1.
ул. Ленина 12−18, 13−31.
ул. Кирова 29−35, 26−30.
ул. Октябрьская 79.
ул. Одесская 23.
ул. Селезнева 96−102, 110.
ул. Гагарина, 26.
ул. Первомайская 4.
ул. Красивая 19−21.
ул. Ленский пер. 29−31.
ул. Владимирская 8, 9−15, 32, 55.
ул. Троицкая 30−3, 57−69, 38−64, 77, 263.
ул. Семеновская 14−30, 35, 43, 57, 52−58, 183.
ул. Андреевская 1−13, 4−12.
ул. Упорная 2−14, 3−25.
ул. Артемовская 7−11, 10−18.
ул. Ангарский пр., 10, 13, 17.
ул. Шаляпина 2 пер., 4−8.
ул. Беговая 11.
ул. Чайковского 2−16, 1−15, 21, 23.
ул. Агрохимическая 97, 98−112, 117.
ул. Рахманинова 1−3,16.
ул. Шаляпина 1−15, 2−16, 31.
ул. Адлерская 4−16, 1−17.
ул. Есенина 80, 91−111, 100−104, 115, 121.
ул. Алмазный пер., 5.
ул. Суздальская 4, 15−19, 18.
ул. Агрохимическая 57, 62, 83- 89, 91−107, 111−123, 128, 130, 138.
ул. Ангарская ½, ⅓, ¼.
ул. Шолохова 1.
ул. Прокофьева 7−9, 15, 17.
ул. Ангарский пр., 3.
ул. Ангарский пр., 4.
ул. Ангарский пр., 8.
ул. Народная 8−80, 110−146.
ул. Климова 1−11.
ул. Серебристая 2−10.
ул. Посадская 2−12, 7−13.
ул. Возрождения 2−28.
ул. Троицкая 22−26, 34, 49, 225−231.
ул. Жигулевская, 15−17.
ул. Московская 108, 128,130, 140−144.
ул. Екатеринодарская 10.
ул. Лесопарковая 11.
ул. Российская 351.
ул. Средняя 10−32, 17−45, 69−87, 68−98, 100−120, 109−127.
ул. Тургенева 149.
ул. Атарбекова 43−51.
ул. Берлизова 2−38, 1−19, 23−35.
ул. Губкина 1−33, 28−38, 2−22.
ул. Виноградный пер. 12−34.
ул. Ильинская 2−16, 1−15.
ул. Ленская 2−18.
ул. Ольгинская 2−20, 1−11.
ул. Кизлярская 2−12, 1−15.
ул. Орловская 2−12, 1−15.
ул. Степная 28−42.
ул. Таманская 50−70, 57−83.
ул. Керченская 42−64, 33−59.
ул. Промышленная 21/3, 23.
ул. Воронежский 5 пр. 32−54.
ул. Воронежская 50−62.
ул. Воронежский пр. 15−23.
ул. Воронежский 1 пр. 16−30, 11−23.