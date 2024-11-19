Театры переведут на равнодолевое финансирование в Беларуси с 2025 года

Мы писали, как часы капитана корабля, спасавшего пассажиров «Титаника», продали за $2 млн, а до этого с аукциона ушли часы погибшего на лайнере уроженца Беларуси (здесь подробнее). А еще, что базовая величина повысится до 42 рублей в Беларуси с 1 января 2025 года (подробности здесь).