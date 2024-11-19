Театры переведут на равнодолевое финансирование в Беларуси с 2025 года

С января 2025 года государственные театры в Беларуси должны будут зарабатывать половину средств на все свои расходы. Таков главный постулат указа президента Беларуси Александра Лукашенко № 422, о котором сообщила пресс-службы белорусского лидера.
Финансирование 50/50 (из бюджета и собственных доходов) относится и к созданию новых постановок, и к проведению гастролей, и к оплата коммунальных услуг, и к выплате зарплаты сотрудникам.
Государство подставит театрам плечо в случае проведения ремонта в зданиях. Тогда им бесплатно предоставят другие помещения, находящиеся в госсобственности, оплатят коммунальные услуги и транспорт.
Новый указ президента не только сэкономит бюджетные деньги, но и «окажет положительное влияние на совершенствование репертуарной политики и активизацию творческой активности».
Мы писали, как часы капитана корабля, спасавшего пассажиров «Титаника», продали за $2 млн, а до этого с аукциона ушли часы погибшего на лайнере уроженца Беларуси (здесь подробнее). А еще, что базовая величина повысится до 42 рублей в Беларуси с 1 января 2025 года (подробности здесь).