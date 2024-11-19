Власти вернулись к расширению улицы Попова у Центрального рынка в Перми

Краевые власти сохраняют планы по расширению улицы Попова в рамках строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми. Также планируется снос жилого дома на улице Попова, 57 и ряда торговых объектов, пишет «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, сейчас проект по возведению транспортной развязки на площади Центрального рынка с подходами находится в разработке. Завершить проектирование и получить положительное заключение планируется до конца 2025 года. В состав дорожной развязки войдет и расширение улицы Попова. Проект включает четырехполосную дорогу длиной 2,1 км, подземные переходы, велодорожки и шумозащитные экраны.
Многоквартирный дом на улице Попова, 57 признан аварийным и подлежащим сносу. Дом планируется к включению в муниципальную программу по расселению. Всего в нем расположено 27 квартир, в которых зарегистрированы 45 человек. Также от ряда торговых объектов расчистят квартал в границах улиц Пушкина, Попова, Луначарского и Борчанинова.