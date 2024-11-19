Власти вернулись к расширению улицы Попова у Центрального рынка в Перми

Многоквартирный дом на улице Попова, 57 признан аварийным и подлежащим сносу. Дом планируется к включению в муниципальную программу по расселению. Всего в нем расположено 27 квартир, в которых зарегистрированы 45 человек. Также от ряда торговых объектов расчистят квартал в границах улиц Пушкина, Попова, Луначарского и Борчанинова.