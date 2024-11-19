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Топ-5 новостей в Молдове 19 ноября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 19 ноября 2024 года.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

1. Снегопады, охватившие Европу, идут в Молдову: Синоптики рассказали, когда ждать удара стихии и насколько он будет мощным.

2. Сотни людей пришли на Центральное кладбище Кишинева проводить в последний путь 17-летнюю артистку Андрею Кучук, дочь известного певца: «Мы до сих пор в шоке, и нам не верится, что она ушла навсегда».

3. В Молдове молодой фермер найден убитым из охотничьего оружия: По предварительным данным мужчина покончил с собой.

4. Клопы во фритюре, вареные осы и рост цен на квартиры с тараканами: Как власть планирует расширить повседневное меню граждан Молдовы.

5. Педагоги школ Кишинева могут остаться перед праздниками без средств к существованию: Деньги на выплату зарплат и годовых премий закончились.

образование
занятость