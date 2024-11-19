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Более 30 тысяч жителей Свердловской области заболели ОРВИ за неделю

Заболевших стало больше на 15%, чем неделей ранее.

В Свердловской области за неделю зарегистрировали 30,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже среднего многолетнего уровня на 0,4%, но выше уровня прошлой недели на 15,2%. Больше половины заболевших — 57,1% — это дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ выделены риновирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А и В и другие», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Больше всего заболевших острыми респираторными инфекциями в ЗАТО Свободный, Слободо-Туринском районе, Тугулымском, Сысертском и Арамильском городских округах.

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