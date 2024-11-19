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В Башкирии теплая погода сохранится до конца недели

Воздух в центральных районах республики будет прогреваться до 1−3 градусов тепла.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько еще продлится необычно теплая погода в Башкирии. Согласно прогнозам метеорологов, теплыми ноябрьскими днями жители республики смогут наслаждаться еще несколько дней. В центральных районах Башкирии установится дневная температура +1…+3 градуса.

Ночью столбики термометров будут опускаться до −2 градусов, при прояснениях ожидаются девятиградусные заморозки.

Ветер на этой неделе будет умеренным с порывами до 5 метров в секунду.

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