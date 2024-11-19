В Башкирии теплая погода сохранится до конца недели

Стало известно, сколько еще продлится необычно теплая погода в Башкирии. Согласно прогнозам метеорологов, теплыми ноябрьскими днями жители республики смогут наслаждаться еще несколько дней. В центральных районах Башкирии установится дневная температура +1…+3 градуса.
Ночью столбики термометров будут опускаться до −2 градусов, при прояснениях ожидаются девятиградусные заморозки.
Ветер на этой неделе будет умеренным с порывами до 5 метров в секунду.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.