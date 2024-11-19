Делом о нападении мигранта на врача в Ростове заинтересовался Бастрыкин

По данным ведомства, все произошло в прошлую среду, 13 ноября, в одном из помещений больницы на улице Бодрой. Иностранец в состоянии опьянения напал на врача и избил металлическим поручнем от кровати. После чего порезал медику шею осколком стекла. Охрана задержала мигранта, а пострадавшего врача госпитализировали. У медика диагностировали раны на шее, повреждения головы и тела.