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Делом о нападении мигранта на врача в Ростове заинтересовался Бастрыкин

В Ростове иностранец поручнем от кровати избил врача.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на врача мигрантом в Ростове. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По данным ведомства, все произошло в прошлую среду, 13 ноября, в одном из помещений больницы на улице Бодрой. Иностранец в состоянии опьянения напал на врача и избил металлическим поручнем от кровати. После чего порезал медику шею осколком стекла. Охрана задержала мигранта, а пострадавшего врача госпитализировали. У медика диагностировали раны на шее, повреждения головы и тела.

Нападавшего заключили под стражу. Было возбуждено уголовное дело.

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.