10 дней без воды: жители Советско-Гаванского района бьют тревогу

— Добрый день. На сегодняшний день (19.11.2024 г.) ведутся работы по устранению неисправности системы холодного водоснабжения в жилмассиве Бяудэ по ул. Камчатская, д. 5 специалистами МКП «БиМ». По информации, полученной от главного инженера МКП «БиМ» (Широкова Сергея Вячеславовича), требуется частичная замена системы водопровода. В настоящее время решается вопрос о финансировании данного вида работ, изготавливается локальный сметный расчет (ведомость объема работ). Подвоз воды к МКД организован. Глава городского поселения «Рабочий поселок Майский» держит данный вопрос на контроле. За более подробной информацией можно обратиться в Администрацию Вашего поселения по адресу р. п. Майский, ул. Электриков, д. 13 или по телефону 8 (42138) 6−88−30, — прокомментировали в администрации.