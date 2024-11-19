Скончалась бывший директор пермского зоопарка Людмила Кардашова

Людмила Кардашова стояла у истоков образования Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Организация объединила деятельность зоопарков как в России, так и в бывших республиках Советского Союза. В течение долгих лет Кардашова была главой ревизионной комиссии ассоциации. О пермском зоосаде узнали в европейских зоопарках, Японии, Монголии. Сотрудники учреждения регулярно повышали свою квалификацию: они участвовали в научных конференциях и семинарах, свои работы публиковали в научных изданиях.