Скончалась бывший директор пермского зоопарка Людмила Кардашова

«Она отдала “Пермскому зоопарку” всю свою трудовую жизнь. Пришла в зоопарк молодым специалистом на должность заместителя директора в 90-е годы прошлого столетия. Затем возглавила зоопарк. На ее деятельность пришлись не самые легкие годы. Несмотря на трудности, Людмила Васильевна сумела не только сохранить коллекцию животных, коллектив, но и развить учреждение», — сообщили ее коллеги.
В частности, изменился внешний облик зоопарка, внедрялись новые технологии строительства вольеров, восстановили бывший жилой двухэтажный дом под «Акватеррариум», на территории учреждения появилась система видеонаблюдения, наладились партнерские связи с другими зоопарками, велась просветительская деятельность.
Людмила Кардашова стояла у истоков образования Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Организация объединила деятельность зоопарков как в России, так и в бывших республиках Советского Союза. В течение долгих лет Кардашова была главой ревизионной комиссии ассоциации. О пермском зоосаде узнали в европейских зоопарках, Японии, Монголии. Сотрудники учреждения регулярно повышали свою квалификацию: они участвовали в научных конференциях и семинарах, свои работы публиковали в научных изданиях.
За годы работы Кардашовой коллекция животных зоопарка выросла в три раза, достигнув 428 видов — 2,8 тыс. экземпляров. Впоследствии это позволило учреждению сменить статус «Зоосад» на «Зоопарк» и войти в пятерку лучших на тот момент коллекций зоопарков России.
«Людмила Васильевна была человеком передовых взглядов, активно продвигала науку. Пермский зоопарк одним из первых вошел в международную систему, объединяющую зоопарки мира — ZIMS», — отмечают в учреждении.
Все сотрудники зоопарка и коллеги передают соболезнования ее семье и родным.
Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что в возрасте 89 лет ушел из жизни доктор исторических наук, профессор ПГНИУ и почетный гражданин Пермского края Павел Рахшмир. Кроме того, на 95-м году жизни скончался российский профессор-религиовед Матвей Писманик.