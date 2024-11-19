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Скончалась бывший директор пермского зоопарка Людмила Кардашова

ПЕРМЬ, 19 ноября, ФедералПресс. Ушла из жизни бывший директор пермского зоопарка, заслуженный работник культуры Людмила Кардашова. Об этом говорится на официальной странице учреждения в соцсетях.

Источник: Reuters

«Она отдала “Пермскому зоопарку” всю свою трудовую жизнь. Пришла в зоопарк молодым специалистом на должность заместителя директора в 90-е годы прошлого столетия. Затем возглавила зоопарк. На ее деятельность пришлись не самые легкие годы. Несмотря на трудности, Людмила Васильевна сумела не только сохранить коллекцию животных, коллектив, но и развить учреждение», — сообщили ее коллеги.

В частности, изменился внешний облик зоопарка, внедрялись новые технологии строительства вольеров, восстановили бывший жилой двухэтажный дом под «Акватеррариум», на территории учреждения появилась система видеонаблюдения, наладились партнерские связи с другими зоопарками, велась просветительская деятельность.

Людмила Кардашова стояла у истоков образования Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Организация объединила деятельность зоопарков как в России, так и в бывших республиках Советского Союза. В течение долгих лет Кардашова была главой ревизионной комиссии ассоциации. О пермском зоосаде узнали в европейских зоопарках, Японии, Монголии. Сотрудники учреждения регулярно повышали свою квалификацию: они участвовали в научных конференциях и семинарах, свои работы публиковали в научных изданиях.

За годы работы Кардашовой коллекция животных зоопарка выросла в три раза, достигнув 428 видов — 2,8 тыс. экземпляров. Впоследствии это позволило учреждению сменить статус «Зоосад» на «Зоопарк» и войти в пятерку лучших на тот момент коллекций зоопарков России.

«Людмила Васильевна была человеком передовых взглядов, активно продвигала науку. Пермский зоопарк одним из первых вошел в международную систему, объединяющую зоопарки мира — ZIMS», — отмечают в учреждении.

Все сотрудники зоопарка и коллеги передают соболезнования ее семье и родным.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что в возрасте 89 лет ушел из жизни доктор исторических наук, профессор ПГНИУ и почетный гражданин Пермского края Павел Рахшмир. Кроме того, на 95-м году жизни скончался российский профессор-религиовед Матвей Писманик.