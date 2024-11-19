Фестиваль «MOНОfest» в Перми назвал имена победителей

XI международный фестиваль-конкурс моноспектаклей «MOНОfest», проходивший в Перми с 14 по 18 ноября, назвал имена победителей.
Гран-при фестиваля жюри присудило спектаклю Санкт-Петербургского Невидимого театра «Друг мой» (16+) по пьесе Константина Стешика. Исполнитель — Олег Рязанцев, режиссёр — Семён Серзин. Это история ночной прогулки за сигаретами, которая в какой-то момент превращается в философский детектив. Правда, герою приходится искать не убийцу, а человека внутри себя.
Диплом лауреата I степени — у спектакля «Лес. Трактат» (18+) Московского камерного театра «Среда 21». Поиск ответов на проклятые вопросы ведут в нём Борис Алексеев (исполнитель) и Александр Плотников (режиссёр). Получился пронзительный спектакль-лекция о боли и страхе, о потере своего голоса и невозможности сказать об этом.
Диплом лауреата II степени вручили пластическому спектаклю «На заре» (16+) Нижнекамского татарского драматического театра им. Т. А. Миннуллина. Исполнитель — Алмаз Хусаинов, режиссёр — Туфан Имамутдинов, постановщик пластических номеров — Марсель Нуриев. Это спектакль по стихотворению Сагита Рамиева, одной из трагических фигур в татарской поэтической культуре. Мыслитель и философ, он был гоним и в царской России, и при Советской власти. «На заре» — ключевое произведение Рамиева, где поэт взывает татар воспрять ото сна и увидеть реальный мир таким, каков он есть.
Диплом лауреата III степени — у спектакля «Счастливая Шарлотта» (18+) Казанского театра юного зрителя. Исполнитель — Елена Калаганова, режиссёр — Радион Букаев, драматург — Ирина Васьковская. Шарлотта Ивановна — загадочная гувернантка из пьесы Чехова «Вишнёвый сад». Она показывает фокусы и рассказывает о своей удивительной жизни. Ведь после продажи вишнёвого сада Шарлотта отправилась путешествовать, и одной из её остановок стала Россия XX века.
Кроме того, специального приза за лучшую актёрскую работу, по решению жюри, удостоены Руслана Доронина (спектакль «Пыль» (14+) Московского независимого театрального проекта «Лаборатория 13») и Лиля Мукучян (спектакль «Варечка» (16+) Ереванского международного театра-фестиваля ARMMONO).
Памятные статуэтки, полученные победителями «MOНОfesta», украсил в этом году полевой хвощ. Как символ стойкости и сдержанной красоты.