Фестиваль «MOНОfest» в Перми назвал имена победителей

Диплом лауреата II степени вручили пластическому спектаклю «На заре» (16+) Нижнекамского татарского драматического театра им. Т. А. Миннуллина. Исполнитель — Алмаз Хусаинов, режиссёр — Туфан Имамутдинов, постановщик пластических номеров — Марсель Нуриев. Это спектакль по стихотворению Сагита Рамиева, одной из трагических фигур в татарской поэтической культуре. Мыслитель и философ, он был гоним и в царской России, и при Советской власти. «На заре» — ключевое произведение Рамиева, где поэт взывает татар воспрять ото сна и увидеть реальный мир таким, каков он есть.