Лед на водоемах Приангарья еще не скоро станет безопасным

Теплая осень значительно сдвинула сроки ледостава на водоемах Иркутской области. На сегодняшний день у специалистов нет даже приблизительной даты открытия зимников, сообщает ИА «ТК Город».
Ситуация, сложившаяся на водных артериях региона, обсуждалась на пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Интерфакс-Иркутск». Участие в ней приняли представители регионального МЧС, администрации столицы Приангарья и синоптики.
Как сообщила замначальника иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская, конец октября и большая часть ноября были аномально теплыми — температурные показатели превышали средние многолетние значения. Это значительно затормозило процесс ледообразования. По словам синоптика, приближающийся декабрь «прогнозируется также теплым».
«Лед встал на нескольких реках в северных районах, но не набрал достаточной крепости, поэтому оборудовать ледовые переправы, где обеспечивается безопасность проезда транспорта, пока нет возможности», — проинформировали сотрудники МЧС.
К слову, напомним, что тонкий лед уже стал причиной нескольких трагедий в Иркутской области. Например, на реке Витим в Бодайбинском районе зафиксирован первый провал автомобиля под лед. В затонувшей «Тойоте» погибла женщина-пассажир.
12 ноября в Братском районе вблизи деревни Барчим на реке Ия в полынье утонул рыбак.
«13 ноября двое жителей Тайшета рыбачили на реке Бирюсе в 10 километрах ниже по течению от деревни Борисово. Днем один из них вышел на середину “старицы”, и лед под его весом разрушился. Тело погибшего было найдено», — проинформировали спасатели.