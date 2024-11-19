Лед на водоемах Приангарья еще не скоро станет безопасным

«13 ноября двое жителей Тайшета рыбачили на реке Бирюсе в 10 километрах ниже по течению от деревни Борисово. Днем один из них вышел на середину “старицы”, и лед под его весом разрушился. Тело погибшего было найдено», — проинформировали спасатели.