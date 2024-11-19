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Григорий Лепс начал концерт в Казани до прихода всех зрителей

Григорий Лепс начал концерт в Казани до прихода всех зрителей. Часть поклонников певца застряла в очереди на досмотр.

Источник: Комсомольская правда

Об этом рассказали очевидцы событий.

Концерт звезды российской эстрады начался накануне в Казани в 19.00 — как и было запланировано изначально. Такая пунктуальность редкость для представителей шоу-бизнеса. Однако не все зрители остались довольны. Дело в том, что из-за досмотра на входе в «Татнефть Арену» образовалась очередь и не все поклонники певца успели занять свое место до начала выступления. Многие заходили в зал, когда артист уже был на сцене.

«Нужно было раньше приезжать, пунктуальным должен быть не только артист, но и зритель», — ответила на возмущения горожан одна из пришедших на концерт поклонниц Лепса.

Ранее мы сообщали, что певец Сергей Лазарев проспал авиарейс в Татарстан.

музыка