Григорий Лепс начал концерт в Казани до прихода всех зрителей

Концерт звезды российской эстрады начался накануне в Казани в 19.00 — как и было запланировано изначально. Такая пунктуальность редкость для представителей шоу-бизнеса. Однако не все зрители остались довольны. Дело в том, что из-за досмотра на входе в «Татнефть Арену» образовалась очередь и не все поклонники певца успели занять свое место до начала выступления. Многие заходили в зал, когда артист уже был на сцене.