Аналитики раскрыли самые высококонкурентные вакансии в Прикамье

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru определили вакансии, по которым в Прикамье в ноябре наблюдалась самая высокая конкуренция среди соискателей. Выяснилось, что максимальный конкурс достиг 220 резюме на вакансию по профессиональной роли директора юридического департамента. В регионе по этой специальности была открыта лишь одна вакансия. Конкурс ней в 220 резюме превосходил здоровый уровень конкуренции на рынке труда (норма 4,0 7,9 резюме на вакансию).