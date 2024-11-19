Аналитики раскрыли самые высококонкурентные вакансии в Прикамье

На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность журналиста, корреспондента, с соотношением 219 резюме на вакансию. Потребность в таких кадрах тоже ограничена, сейчас в Пермском крае открыто лишь одно такое предложение о работе.
Также в топ-20 высококонкурентных попали в основном творческие, топ-менеджерские и ИТ-профессии, в том числе финансовый контролер (180 резюме на вакансию), арт-директор, креативный директор (151), операционный директор (142), гейм-дизайнер (99), продуктовый аналитик (97), казначей (87), режиссер, сценарист (69), PR-менеджер (63,6) и другие.
Руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилия Эсауленко обратила внимание, что все перечисленные профессиональные роли объединяет ограниченный спрос на рынке труда: количество таких вакансий варьируется от единичных до двух десятков предложений. «Кроме того, специалисты творческих профессий, таких как журналист, переводчик, режиссер, часто заинтересованы в подработке и сохраняют активный статус своих резюме, даже будучи трудоустроенными, таким образом дополнительно подогревая конкуренцию за вакансии по своей профессии», — отметила Лилия Эсауленко.