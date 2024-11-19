В Казахстане заработал научный институт коневодства и кормопроизводства

Институт был создан по поручению Президента Республики Казахстан для усиления внимания к развитию коневодства и поддержки местных пород. Среди ключевых задач — улучшение племенных качеств лошадей, создание селекционных программ и продвижение казахстанских пород на международные рынки.
Цели и задачи нового института
Новый научный центр ставит перед собой амбициозную задачу — за пять лет увеличить численность племенных лошадей на 6−7%. Особое внимание будет уделено таким породам, как костанайская, адайская, мугалжарская и кушумская.
Для реализации этих планов планируется создание информационного банка данных, содержащего генетические характеристики местных пород. Также будут организованы банк семени и эмбрионов, лаборатория иммунной генетики и пункт искусственного осеменения кобыл.
Институт займётся обучением специалистов-коневодов, а строительство специализированной ветеринарной клиники обеспечит лошадям качественное медицинское обслуживание.
Долгосрочные перспективы
До 2035 года приоритетными направлениями работы станут генетическое улучшение лошадей, повышение их продуктивности и внедрение современных селекционных технологий. Ожидается, что продуктивность местных пород вырастет на 20−25%.
Важным аспектом работы станет интеграция с зарубежными научными учреждениями. Совместные исследования, обмен опытом и внедрение передовых технологий помогут сделать казахстанское коневодство конкурентоспособным на мировом рынке.