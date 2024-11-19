Сбор подписей за снижение цен на авиабилеты в Иркутск начали в Бодайбо

В Бодайбо начали собирать подписи за снижение цен на самолет до Иркутска. Как сообщили в администрации города и района, мэрия написали обращение к президенту РФ с просьбой урегулировать тарифы на авиаперевозки. Из-за повышения стоимости, жителям приходится отказываться от поездок. А самолет является единственным оперативным и практически ежедневным видом транспорта.