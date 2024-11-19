Сбор подписей за снижение цен на авиабилеты в Иркутск начали в Бодайбо

В Бодайбо начали собирать подписи за снижение цен на самолет до Иркутска. Как сообщили в администрации города и района, мэрия написали обращение к президенту РФ с просьбой урегулировать тарифы на авиаперевозки. Из-за повышения стоимости, жителям приходится отказываться от поездок. А самолет является единственным оперативным и практически ежедневным видом транспорта.
— Повышение цен на авиабилеты происходит регулярно. Так с 1 мая максимальная цена авиабилета составила 22025 рублей, а с 1 декабря 2024 года после очередного повышения стоимости билета по маршруту Бодайбо — Иркутск — 26 830 тысяч, — поделились в администрации.
При этом обращения во всевозможные инстанции не дало результатов. Оставить подпись можно в администрации Бодайбо и района по улице Урицкого 33 на первом этаже. Также сбор проходит в здании аэропорта.