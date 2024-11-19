Цепочку проверок запустило повреждение люка возле детского сада во Владивостоке

Жители Владивостока давно жалуются на многочисленные течи по всему городу, которые уже стали замерзать ночью, создавая опасность для автомобилистов и пешеходов. Обледеневшие из-за течей участки дорог имеются на улицах Зои Космодемьянской, Некрасовской, Фирсова, Жигура, Пушкинской, Адмирала Юмашева, на перекрёстке Сахалинской и Фадеева и на спуске по улице Борисенко к Леопардовой набережной на Патрокле. Мощная течь открылась на улице Калинина, поток воды спускается к ТЦ «Калинка». Какие-то из этих течей — из трубопроводов, но есть и грунтовые воды. Чтобы понять, откуда бежит, кто в этом виноват и кто будет это устранять, пробы воды отправляют на экспертизу. А пока экспертиза проводится, сотрудники предприятия «Содержания городских территорий» могут разве что засыпать обледеневшие дороги песком и реагентами.