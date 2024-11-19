Цепочку проверок запустило повреждение люка возле детского сада во Владивостоке

На место происшествия прокурор вызвал начальника участка МУП «ВПЭС» и представителя подрядчика ООО «Сибэнергомаш» — предприятие в этом году выполняет работы по модернизации теплосетей Владивостока. После вмешательства надзорного ведомства люк отремонтировали, заменив лопнувшую крышку.
Руководителя «ВПЭС» предупредили об ответственности, которую он понесёт, если из-за ненадлежащего содержания объектов коммунальной инфраструктуры кто-то из пешеходов получит травму. Он получил прокурорское предостережение, а подрядчик объяснил, что вода, вытекающая на землю в месте люка и создающая густой пар, не связана с порывами на сетях, все коммуникации здесь целы, проблема в выходе грунтовых вод на участок.
В связи с проблемой грунтовых вод, которые не отводят, прокуратура организовала проверку в деятельности органа местного самоуправления.
Жители Владивостока давно жалуются на многочисленные течи по всему городу, которые уже стали замерзать ночью, создавая опасность для автомобилистов и пешеходов. Обледеневшие из-за течей участки дорог имеются на улицах Зои Космодемьянской, Некрасовской, Фирсова, Жигура, Пушкинской, Адмирала Юмашева, на перекрёстке Сахалинской и Фадеева и на спуске по улице Борисенко к Леопардовой набережной на Патрокле. Мощная течь открылась на улице Калинина, поток воды спускается к ТЦ «Калинка». Какие-то из этих течей — из трубопроводов, но есть и грунтовые воды. Чтобы понять, откуда бежит, кто в этом виноват и кто будет это устранять, пробы воды отправляют на экспертизу. А пока экспертиза проводится, сотрудники предприятия «Содержания городских территорий» могут разве что засыпать обледеневшие дороги песком и реагентами.