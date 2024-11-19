С начала года оливье в Челябинской области подорожал на 70%

Больше всего цены выросли на колбасу, картофель и консервированные огурцы, а вот яйца, курица и свежие огурцы, наоборот, подешевели.
— В январе 2024 года классический салат оливье на семью из четырёх человек обходился в 204,83 рубля. В ноябре его стоимость увеличилась до 348 рублей, если готовить с курицей, и до 414 рублей, если готовить с варёной колбасой.
В начале года оливье с красной рыбой на четырёх человек стоил 599,53 рубля, а с шампиньонами — 165,07 рубля. Сейчас салат с рыбой обойдётся в 545 рублей, а с грибами — в 445 рублей.
Несмотря на то, что зима не торопится в Челябинскую область, в регионе уже начали готовиться к предстоящему празднику и украшать улицы. Ещё для жителей регионального центра планируется построить три ледовых городка. Главный разместят на площади Революции в центре города, и его дизайн будет вдохновлён книгой «Остров сокровищ».
А в парке имени Юрия Гагарина появится каток с элементами светового шоу, который сможет вместить до 250 человек. Ещё один каток под открытым небом откроют в парке имени Валентины Терешковой. В этом году там планируют разместить фудкорт и киоски с горячими напитками.
Чтобы создать волшебную атмосферу праздника к Новому году, в Челябинске установят ещё 20 светящихся деревьев и приобретут светодиодный автобус из стальной трубы с гирляндами и шарами стоимостью 1,2 миллиона рублей. А уже 22 декабря в Челябинск приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Зимний волшебник также навестит детишек из других городов нашего региона.