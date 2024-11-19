С начала года оливье в Челябинской области подорожал на 70%

Несмотря на то, что зима не торопится в Челябинскую область, в регионе уже начали готовиться к предстоящему празднику и украшать улицы. Ещё для жителей регионального центра планируется построить три ледовых городка. Главный разместят на площади Революции в центре города, и его дизайн будет вдохновлён книгой «Остров сокровищ».