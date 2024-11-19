Дед Мороз ждёт писем от детей Хабаровского края

Эта добрая традиция собирает в своем процессе всю семью: дети не только пишут свои пожелания, но и часто украшают письма рисунками, поделками и вырезками. Взрослые, в свою очередь, помогают с выбором конверта подходящего размера, наклеивают марку и пишут адрес. Для того чтобы отправить письмо волшебнику, достаточно опустить его в любой почтовый ящик, который можно найти в каждом отделении «Почты России».