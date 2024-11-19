Дед Мороз ждёт писем от детей Хабаровского края

В Хабаровском крае юные жители вновь могут передать свои пожелания самому главному волшебнику страны, сообщает Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края.
С наступлением зимнего сезона многие дети по всей России начинают писать письма Деду Морозу, и Хабаровский край не исключение.
Эта добрая традиция собирает в своем процессе всю семью: дети не только пишут свои пожелания, но и часто украшают письма рисунками, поделками и вырезками. Взрослые, в свою очередь, помогают с выбором конверта подходящего размера, наклеивают марку и пишут адрес. Для того чтобы отправить письмо волшебнику, достаточно опустить его в любой почтовый ящик, который можно найти в каждом отделении «Почты России».
Почтовый адрес резиденции Деда Мороза — 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу, и на этот адрес ежегодно поступает более 200 000 писем со всей страны.
Чтобы письмо дошло до адресата, важно правильно оформить конверт: почтовый индекс и адрес нужно писать в правом нижнем углу, а адрес отправителя — в левом верхнем. Ведь даже в волшебном мире важно соблюдать порядок, а Дед Мороз точно получит все письма своих юных поклонников.