Белорусские футболисты сыграли вничью с болгарами в Лиге Наций

В Лиге Наций УЕФА сборная Беларуси сыграла вничью со сборной Болгарии, сообщает Белорусская федерация футбола. Это был заключительный матч группы С3 Лиги Наций. На 13-й минуте матча ворота белорусов были поражены Василем Панайотовым, на 70-ой минуте гол в ворота болгар забил Юрий Ковалев. Итоговый счет 1:1.
По итогам турнира подопечные Карлоса Алоса заняли третье место с 7 очками и остались в лиге С на следующий сезон, сообщает Белорусская федерация футбола.
Первое место за сборной Северной Ирландии, у нее 11 очков.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про белорусский футбол. «Мы физически не готовы» (подробности здесь).
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