Больше половины доходов жителей Башкирии уходит на покупку еды

Жители Башкирии 54% своих доходов тратят на еду. К такому выводу пришли аналитики hh.ru. Чаще всего эту строку расходов называли HR-специалисты (67% из них), маркетологи, а также бухгалтеры (по 61%).
Жилье и ипотека забирает 46% доходов жителей региона. Если сравнивать со среднероссийскими значениями, то в Башкирии эта срока расхода значительно выше: по стране этот показатель составляет 37%.
Третью строчку занимают потребительские и автокредиты. На их погашение ежемесячно жители Башкирии тратят треть своих доходов (31%).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.