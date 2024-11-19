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Больше половины доходов жителей Башкирии уходит на покупку еды

В числе самых больших статьей расходов жителей республики оказались еда, кредиты, жилье.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии 54% своих доходов тратят на еду. К такому выводу пришли аналитики hh.ru. Чаще всего эту строку расходов называли HR-специалисты (67% из них), маркетологи, а также бухгалтеры (по 61%).

Жилье и ипотека забирает 46% доходов жителей региона. Если сравнивать со среднероссийскими значениями, то в Башкирии эта срока расхода значительно выше: по стране этот показатель составляет 37%.

Третью строчку занимают потребительские и автокредиты. На их погашение ежемесячно жители Башкирии тратят треть своих доходов (31%).

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