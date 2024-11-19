Сергей Собянин: предпринимательские классы открыты в 214 школах Москвы

В Москве растет популярность предпринимательских классов. Сегодня в 214 школах это направление осваивают около 10 тысяч ребят. В 2024-м на него поступило на 44 процента больше учащихся, чем в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.