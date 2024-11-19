Сергей Собянин: предпринимательские классы открыты в 214 школах Москвы

В Москве растет популярность предпринимательских классов. Сегодня в 214 школах это направление осваивают около 10 тысяч ребят. В 2024-м на него поступило на 44 процента больше учащихся, чем в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Цель таких классов — подготовить ребят к поступлению в профильные экономические вузы и познакомить со всеми нюансами создания и ведения бизнеса. В предпринимательских классах углубленно изучают обществознание, математику и иностранный язык», — написал мэр Москвы.
В образовательную программу также входят обязательные предпрофессиональные спецкурсы. Кроме того, школьники ведут проектно-исследовательскую деятельность на площадках 16 вузов и научно-исследовательских институтов столицы, посещают бизнес-тренинги, осваивают профессию агента банка. А на каникулах в высших учебных заведениях столицы для ребят проводят занятия в рамках выбранного направления.
Ребята учатся принимать инновационные решения и ориентироваться на конкретный результат. Многие ученики еще до выпуска из школы открывают свое дело и получают реальный бизнес-опыт.