В Приморье расчищено более 82 км береговой линии для предотвращения паводков

В Приморье продолжается масштабная работа по расчистке русел рек от древесных завалов и наносов. На сегодня, 19 ноября, очищено более 82 километров береговой линии. Специалисты и техника министерства ГОЧС работают на территории Лесозаводского и Владивостокского городских округов, а также в Чугуевском и Ольгинском муниципалитетах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По данным краевого минГОЧС, в расчистке задействованы не только сотрудники ведомства, но и специалисты краевого учреждения по пожарной безопасности. На участках работают 15 спасателей, которые используют 18 единиц техники, включая экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и фронтальные погрузчики.
С начала работ из русел рек извлечено около 980 тысяч кубометров грунта. Общая протяженность очищенных участков водоемов превысила 82 километра.
Отметим, что в рамках изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от природных явлений природного и техногенного характера», инициированных губернатором Приморья Олегом Кожемяко, в регионе создано Агентство гидротехнических сооружений. Новая структура занимается расчисткой русел рек, укреплением берегов и содержанием дамб в паводкоопасных районах, минимизируя риски наводнений.
Напомним, сооружение для защиты от наводнений в районе микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске готово более чем на 90%. Планируется, что объект сдадут уже в декабре этого года. Сейчас подрядная организация ООО «СпецДорСтрой» завершает монтаж железобетонных блоков парапета для обустройства гребня дамбы, также ведутся земляные работы.