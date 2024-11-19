В Приморье расчищено более 82 км береговой линии для предотвращения паводков

В Приморье продолжается масштабная работа по расчистке русел рек от древесных завалов и наносов. На сегодня, 19 ноября, очищено более 82 километров береговой линии. Специалисты и техника министерства ГОЧС работают на территории Лесозаводского и Владивостокского городских округов, а также в Чугуевском и Ольгинском муниципалитетах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.