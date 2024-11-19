Немного перепутал: в Омске кадастровый инженер признал жилым недостроенный дом

По инициативе прокуратуры суд привлек к административной ответственности омского кадастрового инженера, члена соответствующей саморегулируемой организации. Он выдал заведомо ложное заключение об объекте недвижимости.
В июне нынешнего года инженер составил технический план на якобы полностью готовый построенный индивидуальный жилой дом. Сведения были внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Однако как показала прокурорская проверка, на самом деле дом является недостроем: там нет крыши, оконных стекол и дверей, и называться жилым не может. За недостоверные сведения по инициативе прокуратуры суд оштрафовал специалиста на 30 000 рублей.