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Немного перепутал: в Омске кадастровый инженер признал жилым недостроенный дом

Омского инженера оштрафовали за ложное заключение об объекте недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

По инициативе прокуратуры суд привлек к административной ответственности омского кадастрового инженера, члена соответствующей саморегулируемой организации. Он выдал заведомо ложное заключение об объекте недвижимости.

В июне нынешнего года инженер составил технический план на якобы полностью готовый построенный индивидуальный жилой дом. Сведения были внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Однако как показала прокурорская проверка, на самом деле дом является недостроем: там нет крыши, оконных стекол и дверей, и называться жилым не может. За недостоверные сведения по инициативе прокуратуры суд оштрафовал специалиста на 30 000 рублей.