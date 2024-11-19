Леса с колокольни Спаса на Крови будут убраны через два года

Директор музея уточнил, что строительные леса с колокольни планируется убрать через два года. К тому же, крест на вершине колокольни демонтируют и отправят в мастерские для дальнейшей реставрации. На объекте активно ведётся тщательная работа по восстановлению эстонского мрамора, глазурованного кирпича, мозаичных композиций и металлических конструкций. Также он упомянул, что позже начнется ремонт четырёх куполов центральной части собора и фасада. В храме к 2026 году планируют заменить топазовые кресты в иконостасе.