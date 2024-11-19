В Хабаровске начали устанавливать запрещающие знаки вдоль берегов

«Наиболее опасно находиться у берегов в районе перекатов, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Также могут быть покрыты тонким слоем льда полыньи, проруби, трещины, лунки, — рассказал главный специалист городского управления по делам ГО и ЧС Дмитрий Соловьев. — Если вы все-таки решили шагнуть на лед и заметили маленькие радиальные трещины, услышали хруст, то выходить на такой лед нельзя. Он, вероятнее всего, проломится, и вы окажетесь в ледяной воде».