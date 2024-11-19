В Хабаровске начали устанавливать запрещающие знаки вдоль берегов

Лед начал сковывать водоемы Хабаровска. На береговой линии в Индустриальном районе уже установили 22 предупреждающие таблички с надписью «Переход (переезд) по льду запрещен!». Работа продолжается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
До конца ноября по всех районах города появятся еще 88 таких табличек — там, где люди могут выйти на лед. В первую очередь предупреждение касается детей и любителей рыбалки. Сотрудники МЧС отмечают, что гулять по неокрепшему льду опасно для жизни. Хабаровчанам советуют быть предельно внимательными и осторожными. Больше всего риск провалиться есть на берегу в районе перекатов — об этом говорят в МЧС.
«Наиболее опасно находиться у берегов в районе перекатов, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Также могут быть покрыты тонким слоем льда полыньи, проруби, трещины, лунки, — рассказал главный специалист городского управления по делам ГО и ЧС Дмитрий Соловьев. — Если вы все-таки решили шагнуть на лед и заметили маленькие радиальные трещины, услышали хруст, то выходить на такой лед нельзя. Он, вероятнее всего, проломится, и вы окажетесь в ледяной воде».
Один человек может находиться на льду без риска для жизни и здоровья, если его толщина не превышает семь сантиметров, а пешие переправы можно считать безопасными при толщине льда минимум 15 сантиметров, уточнили в администрации города.