В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

ВНИИ ГОЧС — головная научная организация МЧС. О создании институтом мобильного убежища модульного типа для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности стало известно в декабре 2023 года. Убежище назвали «КУБ-М». Утверждается, что его изготовление и монтаж занимают три месяца, а его производство, транспортировка и установка вдвое дешевле возведения стационарного убежища. В мае 2024-го МЧС предложило создать модульные убежища от ядерного и химического оружия. Ведомство отмечало, что имеющихся сейчас в России убежищ недостаточно.