200 лет самому страшному наводнению в истории Санкт-Петербурга

Впрочем, еще через пару недель Пушкин осознал, что стихийное бедствие разразилось нешуточное. Он писал брату Левушке, что «потоп с ума нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется». Поэт также попросил брата, чтобы тот при желании помог кому-то из пострадавших, делал это из гонорара за «Евгения Онегина». Однако без какой-либо публичности.