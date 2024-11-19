Три международных спортмероприятия пройдут в Беларуси в 2025 году

Согласно документу, в республике в следующем году пройдут три международных спортивных мероприятия. На сентябрь запланировано проведение Минского международного полумарафона — «Minsk International Half Marathon». Предполагается, что в нем примут участие 10 тысяч спортсменов. Организатором этого мероприятия будет Белорусская федерация легкой атлетики, Минспорта и Минский горисполком.