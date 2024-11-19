Три международных спортмероприятия пройдут в Беларуси в 2025 году

Согласно документу, в республике в следующем году пройдут три международных спортивных мероприятия. На сентябрь запланировано проведение Минского международного полумарафона — «Minsk International Half Marathon». Предполагается, что в нем примут участие 10 тысяч спортсменов. Организатором этого мероприятия будет Белорусская федерация легкой атлетики, Минспорта и Минский горисполком.
В ноябре и декабре в Беларуси пройдет международный турнир по таэквондо ITF «Открытый Кубок Содружества Независимых Государств — Кубок мира», запланированное количество его участников — 800. Организаторами турнира будут Белорусская федерация таэквондо и Министерство спорта и туризма.
Также с августа 2025 года по апрель 2026-го в Минске пройдут матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд сезона 2025/2026 года. Организаторами этого чемпионата выступят хоккейный клуб «Динамо-Минск» и Федерация хоккея Беларуси. Предположительное количество его участников составляет 1150 спортсменов.
В постановлении также отмечается, что указывается общее количество участников спортивных мероприятий, при этом возможны их уточнения, а также периода и места проведения этих международных спортивных мероприятий.
Документ вступит в силу с 1 января 2025 года.