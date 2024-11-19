В Ростовской области за неделю в службу спасения поступило 62 тысячи звонков

Большинство звонков было связано с получение справочной информации. За ней к спасателям обращались около 15 тысяч раз. Еще 11 тысяч звонков были связаны с вызовом скорой помощи. А в аварийные службы ЖКХ обращались семь с половиной тысяч жителей Ростовской области.