Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за неделю в службу спасения поступило 62 тысячи звонков

Дончане чаще всего обращаются в службу «112» за справочной информацией.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области от дончан в службу спасения за неделю поступило более 62 тысяч звонков. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Большинство звонков было связано с получение справочной информации. За ней к спасателям обращались около 15 тысяч раз. Еще 11 тысяч звонков были связаны с вызовом скорой помощи. А в аварийные службы ЖКХ обращались семь с половиной тысяч жителей Ростовской области.

Также известно, что в полицию дончане звонили три тысячи раз, а к пожарным обращался всего 421 человек.

— Кроме того, операторы службы-112 обработали 430 SMS-сообщений, — говорится в сообщении.