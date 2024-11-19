В Ростовской области за неделю в службу спасения поступило 62 тысячи звонков

В Ростовской области от дончан в службу спасения за неделю поступило более 62 тысяч звонков. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.
Большинство звонков было связано с получение справочной информации. За ней к спасателям обращались около 15 тысяч раз. Еще 11 тысяч звонков были связаны с вызовом скорой помощи. А в аварийные службы ЖКХ обращались семь с половиной тысяч жителей Ростовской области.
Также известно, что в полицию дончане звонили три тысячи раз, а к пожарным обращался всего 421 человек.
— Кроме того, операторы службы-112 обработали 430 SMS-сообщений, — говорится в сообщении.