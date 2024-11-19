МЧС под Лидой достало пенсионерку из колодца с помощью треноги

Спасатели опустили пенсионерке пояс, объяснили, как им обвязаться, и при помощи треноги вытащили ее из колодца, а затем передали медикам «скорой». При падении в колодец женщина почти не пострадала, от госпитализации отказалась. Спасателям она рассказала, что поскользнулась и упала в колодец, вытаскивая воду.