МЧС под Лидой достало пенсионерку из колодца с помощью треноги

Ранним утром 18 ноября житель деревни Нетечь Лидского района сообщил спасателям МЧС, что, идя на работу, услышал крик о помощи с соседского подворья и, подойдя ближе, обнаружил в колодце с питьевой водой свою односельчанку.
Прибыв на место происшествия, работники МЧС на глубине около 4 метров увидели стоявшую по пояс в холодной воде женщину.
Спасатели опустили пенсионерке пояс, объяснили, как им обвязаться, и при помощи треноги вытащили ее из колодца, а затем передали медикам «скорой». При падении в колодец женщина почти не пострадала, от госпитализации отказалась. Спасателям она рассказала, что поскользнулась и упала в колодец, вытаскивая воду.
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