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Заболеваемость ОРВИ среди волгоградцев выросла на 8%

Незначительный прирост количества заболевших ОРВИ зафиксирован в Волгоградской области.

Источник: Freepik

Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе вырос на 8%. Однако эти цифры сопоставимы со среднемноголетними данными для данного периода.

В регионе пока не выявляются случаи заболевания гриппом. Регистрируются вирусы негриппозной этиологии — риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус.

В то же время в Волгоградской области количество заболевших COVID-19 снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 15%.

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