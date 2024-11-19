Заболеваемость ОРВИ среди волгоградцев выросла на 8%

Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями на прошлой неделе вырос на 8%. Однако эти цифры сопоставимы со среднемноголетними данными для данного периода.
В регионе пока не выявляются случаи заболевания гриппом. Регистрируются вирусы негриппозной этиологии — риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус.
В то же время в Волгоградской области количество заболевших COVID-19 снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 15%.