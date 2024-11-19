В Омск прилетел «Динамолет»

Омский аэропорт в своем телеграм-канале поделился фотографиями необычного лайнера — вчера в Омск брендированный самолет Embraer-195 белорусской авиакомпании Belavia привез хоккеистов белорусского «Динамо» (Минск).
«Самолет брендирован в цветах хоккейного клуба, на фюзеляж нанесен стилизованный белорусский орнамент и изображение зубра, надписи “Динамо”, “В одном звене”, адрес сайта, киль украшает белый василек —знак авиакомпании», — рассказали в Омском аэропорте.
Примечательно, что новую «одежду» самолет получил только на прошлой неделе и Омск стал вторым городом России, после Москвы, где он приземлился. Окраска «Динамолета» заняла 13 дней, было израсходовано порядка 80 литров грунта, 153 литров базы на фюзеляж, киль и двигатели, и около 100 литров лака на весь самолет.
Встреча минского «Динамо» с омским «Авангардом» состоится уже сегодня.