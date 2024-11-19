В Омск прилетел «Динамолет»

Примечательно, что новую «одежду» самолет получил только на прошлой неделе и Омск стал вторым городом России, после Москвы, где он приземлился. Окраска «Динамолета» заняла 13 дней, было израсходовано порядка 80 литров грунта, 153 литров базы на фюзеляж, киль и двигатели, и около 100 литров лака на весь самолет.