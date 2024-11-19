Владивосток готовится к атаке: нефтебазы оснащают системами против БПЛА

Как сообщается на сайте Госзакупок, на оснащение защитными системами компания готова потратить порядка 870 тысяч рублей. Антидроновая защита на Дальнем Востоке становится все более актуальной. С начала 2024 года структуры региона потратили на антидроновые решения в несколько раз больше, чем за весь 2023 год.