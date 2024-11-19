Владивосток готовится к атаке: нефтебазы оснащают системами против БПЛА

Компания «ННК-Приморнефтепродукт» объявила аукцион на проектирование системы защиты от БПЛА для нефтебазы, расположенной в районе Первой речки во Владивостоке.
Как сообщается на сайте Госзакупок, на оснащение защитными системами компания готова потратить порядка 870 тысяч рублей. Антидроновая защита на Дальнем Востоке становится все более актуальной. С начала 2024 года структуры региона потратили на антидроновые решения в несколько раз больше, чем за весь 2023 год.
Напомним, ранее автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук предупреждал, что Дальний Восток не застрахован от ударов БПЛА. Они могут быть запущены с моря с бортов незарегистрированных судов.
Команда Рыбаря предположила, что речь может идти об Арсеньевском авиационном заводе «Прогресс» в Приморском крае. Ведь это единственный производитель разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для нужд ВКС России.
Кроме того, аналитик предположил, что целью спецслужб Украины может стать еще одно стратегически важное предприятие в Хабаровском крае — авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где собирают российские истребители Су-35, Су-35С, а также новейшие истребители пятого поколения Су-57.