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Главные новости 19 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 19 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 ноября 2024 года.

Небензя в ООН напомнил о неудачных попытках победить Россию

Источник: AP 2024

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал разрешение США Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Дипломат заявил о том, что цели СВО будут достигнуты, и посоветовал не пытаться победить Россию на поле боя.

Президент Абхазии по договоренности с оппозицией подал в отставку

Источник: РИА "Новости"

Глава Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку. К такому решению на переговорах пришли власти республики и представители протестующей оппозиции. Исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бандра Гунба.

В Швеции устанавливают причины обрыва кабелей связи на Балтике

Власти Швеции выясняют, с чем связаны повреждения кабелей связи, проложенных по дну Балтийского моря между Литвой и Швецией, а также Финляндией и Германией. Обрывы линий были зафиксированы 17 и 18 ноября.

Трамп подтвердил намерение ввести режим ЧС для депортации мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что после вступления в должность планирует устроить массовую депортацию мигрантов-нелегалов с привлечением военных. Для этого в стране будет объявлен режим ЧС.

Белый дом назвал причину отсутствия Джо Байдена на фотографии лидеров G20

Источник: AP 2024

Представитель Белого дома объяснил, что на общем снимке лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии нет президента США Байдена не потому, что он якобы не желал встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым, а из-за «логистических» проблем.