Главные новости 19 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 ноября 2024 года.
Небензя в ООН напомнил о неудачных попытках победить Россию
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал разрешение США Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Дипломат заявил о том, что цели СВО будут достигнуты, и посоветовал не пытаться победить Россию на поле боя.
Президент Абхазии по договоренности с оппозицией подал в отставку
Глава Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку. К такому решению на переговорах пришли власти республики и представители протестующей оппозиции. Исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бандра Гунба.
В Швеции устанавливают причины обрыва кабелей связи на Балтике
Власти Швеции выясняют, с чем связаны повреждения кабелей связи, проложенных по дну Балтийского моря между Литвой и Швецией, а также Финляндией и Германией. Обрывы линий были зафиксированы 17 и 18 ноября.
Трамп подтвердил намерение ввести режим ЧС для депортации мигрантов
Избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что после вступления в должность планирует устроить массовую депортацию мигрантов-нелегалов с привлечением военных. Для этого в стране будет объявлен режим ЧС.