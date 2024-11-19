В Петербурге создали цифровой полигон для борьбы с кибератаками на предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали уникальный цифровой полигон, который позволяет тестировать различные методы защиты от внешних угроз с высокой степенью приближенности к реальным ситуациям. Он включает в себя симуляцию инфраструктуры банковского учреждения, нефтедобывающего предприятия и IT-компании, сообщил ТАСС руководитель Международного центра цифровой криминалистики (МЦЦК) СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.
«Для того чтобы специалисты по кибербезопасности могли отрабатывать меры по поиску уязвимостей и защите от взлома, мы разработали специальную виртуальную среду — цифровой полигон, максимально приближенный к реальным цифровым системам управления компаний и предприятий», — рассказал Андрей Чечулин.
Каждая локация цифрового полигона для специалистов представляет собой набор обязательных связанных друг с другом в сеть цифровых модулей (базы данных, счета, сведения о клиентах, почта, внутренняя аудиосвязь, системы видеонаблюдения и т.д.). Работая на полигоне, сотрудники могут как моделировать атаки на цифровые сервисы с целью выявления уязвимостей, так и способы защиты от потенциальных злоумышленников.
В планах ученых расширить возможности цифрового полигона и превратить его в универсальную площадку для испытания программного обеспечения любых компаний, которые выразят намерение сотрудничать с СПб ФИЦ РАН. Сторонние предприятия самых разных видов деятельности смогут подключать свои сервисы к виртуальной среде и тестировать свою инфраструктуру на устойчивость к кибератакам.
Изначальным заказчиком и индустриальным партнером при разработке полигона выступила компания «Газинформсервис», один из крупнейших интеграторов в области безопасности и разработчиков средств защиты информации. В ранних форматах полигон уже был протестирован в качестве киберарены для проведения всероссийских соревнований ведущих специалистов по кибербезопасности.
СПб ФИЦ РАН — одно из ведущих российских научных учреждений, занимающееся междисциплинарными исследованиями в области информационных технологий, автоматизации, а также в сфере повышения эффективности сельского хозяйства и экологической безопасности за счет разработки и внедрения новых цифровых решений.