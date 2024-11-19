В Петербурге создали цифровой полигон для борьбы с кибератаками на предприятия

Каждая локация цифрового полигона для специалистов представляет собой набор обязательных связанных друг с другом в сеть цифровых модулей (базы данных, счета, сведения о клиентах, почта, внутренняя аудиосвязь, системы видеонаблюдения и т.д.). Работая на полигоне, сотрудники могут как моделировать атаки на цифровые сервисы с целью выявления уязвимостей, так и способы защиты от потенциальных злоумышленников.