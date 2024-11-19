Жителей и гостей Хабаровска приглашают посетить музей «Мир говорящих машин»

«Подобные атмосферные пространства, безусловно, помогают организовать качественный интеллектуальный досуг для хабаровчан и гостей города и делают его еще более привлекательным для туристов. Администрация города взаимодействует с некоммерческими организациями, которые создают положительный имидж краевой столицы. Профильное управление мэрии всегда готово оказать поддержку этой организации и другим хабаровским НКО, работающим на благо города и его жителей», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Отметим, музей активно участвует в реализации проектов креативных индустрий. При нем создана Хабаровская региональная общественная организация «Культурно-просветительский центр “Мир говорящих машин”», благодаря которой музей выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на создание семейного подкаста «Шуми, Амур». Главная цель проекта — познакомить детей и взрослых Хабаровского края с музыкантами и их работами. Запись и трансляция выпусков проходят на студии радио «Восток России».