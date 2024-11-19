На Новый год в Анапе фейерверков и массовых гуляний не планируется

Тем не менее, на курорте подготовят ряд детских, культурных, познавательных и спортивных мероприятий.
В Анапе представили концепцию новогоднего оформления. В рамках проекта «Зимуй в Анапе» курорт украсят фотозоны и новогодняя иллюминация, будет организована досуговая программа.
Центральной новогодней локацией станет пляжная лаундж-зона с елками, тематическими фотозонами и символом 2025 года — змееей. Не обойдется и без визитной карточки Анапы — семьи песковиков, к которым в этот раз на зимовку приедут новые друзья.
На Театральной площади установят несколько елок, украшенных игрушками, изготовленными местными ремесленниками.
На улице Гребенской появятся светящиеся деревья, новые световые элементы и декорации украсят сквер Гудовича, Крещенский парк, площадь Советов и центральную набережную. А на здании ЦК «Родина» и «Русские ворота» в новогодние выходные будут проецировать праздничные видео, в том числе продолжение мультфильма про Песковика.