Ленобласть сменит перевозчика двух самых востребованных маршрутов в Мурино

Соответствующее решение приняли после жалобы местной жительницы, которая заявила, что пользоваться маршрутами утром и вечером практически невозможно. Она подчеркнула, что ей, работающему пенсионеру, в итоге приходится идти пешком.
Господин Дрозенко подчеркнул, что знает о проблеме и пытается решить ее с «малым аппаратом». По его словам, автобусы маленькие и некачественные, водителей не хватает, графики движения регулярно сбиваются. Он добавил, что власти региона прорабатывают альтернативный маршрут другого транспорта от Воронцовского бульвара и улицы Шувалова до метро.
Воропаев в свою очередь добавил, что перевозчика в лице «Бас-Авто» неоднократно штрафовали. Контракт с компанией завершится 31 декабря и продлен не будет. Затем власти региона собираются провести конкурс по обслуживанию указанных маршрутов.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти озвучили план строительства международного автовокзала в Мурино. Возведением чрезвычайно сложного объекта займется ООО «Стейт».