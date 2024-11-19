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Ленобласть сменит перевозчика двух самых востребованных маршрутов в Мурино

Глава Всеволожского района Ленобласти Андрей Воропаев в ходе прямой линии губернатора региона Александра Дрозденко заявил, что в Мурино поменяют перевозчика двух самых востребованных маршрутов № 667 и № 668, которые соединяют окраину города со станцией метро «Девяткино».

Источник: Коммерсантъ

Соответствующее решение приняли после жалобы местной жительницы, которая заявила, что пользоваться маршрутами утром и вечером практически невозможно. Она подчеркнула, что ей, работающему пенсионеру, в итоге приходится идти пешком.

Господин Дрозенко подчеркнул, что знает о проблеме и пытается решить ее с «малым аппаратом». По его словам, автобусы маленькие и некачественные, водителей не хватает, графики движения регулярно сбиваются. Он добавил, что власти региона прорабатывают альтернативный маршрут другого транспорта от Воронцовского бульвара и улицы Шувалова до метро.

Воропаев в свою очередь добавил, что перевозчика в лице «Бас-Авто» неоднократно штрафовали. Контракт с компанией завершится 31 декабря и продлен не будет. Затем власти региона собираются провести конкурс по обслуживанию указанных маршрутов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти озвучили план строительства международного автовокзала в Мурино. Возведением чрезвычайно сложного объекта займется ООО «Стейт».