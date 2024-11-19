Ленобласть сменит перевозчика двух самых востребованных маршрутов в Мурино

Господин Дрозенко подчеркнул, что знает о проблеме и пытается решить ее с «малым аппаратом». По его словам, автобусы маленькие и некачественные, водителей не хватает, графики движения регулярно сбиваются. Он добавил, что власти региона прорабатывают альтернативный маршрут другого транспорта от Воронцовского бульвара и улицы Шувалова до метро.