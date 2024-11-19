Почти сотню «шпионских» посылок задержали таможенники в Новосибирске

По данным почтовой таможни, с начала года было выявлено 846 международных посылок с нарушением таможенного законодательства. Среди запрещённых товаров чаще всего находят контрафактную продукцию (35%), холодное оружие (30%), средства для негласного сбора информации (10%) и рыболовные сети (7%).