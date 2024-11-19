Почти сотню «шпионских» посылок задержали таможенники в Новосибирске

На Новосибирском почтовом таможенном посту задержали 94 посылки, содержащие товары «шпионского» характера. Получателей подозревают в незаконной торговле спецсредствами для тайного сбора информации. По заявлению таможенников, сведения о найденных «шпионских» посылках переданы правоохранительным органам, сообщают на сайте «АиФ — Новосибирск».
По данным ведомства, новосибирцам отправляли отмычки, «шпионские» очки и mp3-плееры с функциями тайного сбора информации. Помимо этого, установлены факты пересылки из России в США четырёх оптических и коллиматорных прицелов двойного назначения. По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде.
По данным почтовой таможни, с начала года было выявлено 846 международных посылок с нарушением таможенного законодательства. Среди запрещённых товаров чаще всего находят контрафактную продукцию (35%), холодное оружие (30%), средства для негласного сбора информации (10%) и рыболовные сети (7%).
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что чаще всего новосибирские таможенники выявляют холодное оружие и контрафакт.