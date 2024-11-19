В Краснодаре 1 декабря откроется более 40 елочных ярмарок

На продажу будут выставлены российские ели и сосны, а также импортные хвойные деревья из Дании, Эстонии и Голландии. Режим работы будет зависеть от предпринимателей, однако обычно торговля идет вплоть до последнего предновогоднего дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская отметила, что цены на хвойные, по сравнению с прошлым годом, не поменяются. Стоимость импортных деревьев будет рассчитываться, исходя из метража. А цены на елки и сосны, доставленные в Краснодар из питомников Пензенской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, Пермского края, будут устанавливаться за дерево.
Елочные ярмарки начнут работать 1 декабря по следующим адресам:
- Проспект Чекистов, 7/1;
- Проспект Чекистов, 9;
- Проспектов Чекистов, 33;
- ул. Дальняя, 39;
- ул. Заводская, 4;
- ул. им. Калинина — ул. им. Каляева;
- ул. им. Тургенева — ул. Северная;
- ул. им. Тургенева, 110 — ул. им. Космонавта Гагарина;
- ул. им. Фёдора Лузана, 41;
- ул. Рашпилевская, 147;
- ул. им. Орджоникидзе — ул. им. Суворова;
- ул. им. Стасова — ул. Бургасская (2 торговых объекта);
- ул. им. Шевченко — ул. Ставропольская;
- ул. Московская — ул. им. 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»);
- ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров);
- ул. Садовая, 2;
- ул. Северная — ул. им. Володарского;
- ул. Ставропольская, 102 — ул. им. Вишняковой (2 торговых объекта);
- ул. Ставропольская, 252 — ул. им. Стасова (2 торговых объекта);
- ул. Ростовское Шоссе, 12 км;
- ул. Западный Обход — ул. Крылатская;
- ул. им. Атарбекова, 30 (2 торговых объекта);
- ул. им. Герцена — ул. им. Атарбекова (2 торговых объекта);
- ул. им. Дзержинского, 165;
- ул. им. Дзержинского, 175 (2-я площадка);
- ул. им. Евгении Жигуленко, 4;
- ул. им. Калинина (служебный проход КНИИСХ);
- ул. им. Карякина, 10 — 18 (2 торговых объекта);
- ул. им. Тургенева, 113;
- ул. Красных Партизан, 163 — ул. Сочинская;
- ул. им. Евдокии Бершанской, 216 (жилой массив Пашковский);
- ул. им. Евдокии Бершанской — ул. им. Лавочкина (жилой массив Пашковский);
- ул. им. Селезнёва, 134 — ул. им. Стасова;
- ул. Сормовская, 102 — ул. Симферопольская;
- ул. Сормовская — ул. Онежская, 3;
- ул. Трудовой Славы — ул. им. Игнатова.