В Краснодаре 1 декабря откроется более 40 елочных ярмарок

На продажу будут выставлены российские ели и сосны, а также импортные хвойные деревья из Дании, Эстонии и Голландии. Режим работы будет зависеть от предпринимателей, однако обычно торговля идет вплоть до последнего предновогоднего дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская отметила, что цены на хвойные, по сравнению с прошлым годом, не поменяются. Стоимость импортных деревьев будет рассчитываться, исходя из метража. А цены на елки и сосны, доставленные в Краснодар из питомников Пензенской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, Пермского края, будут устанавливаться за дерево.



Елочные ярмарки начнут работать 1 декабря по следующим адресам: