Жителей Пермского края 19 ноября встревожил вой сирен

Вой сирен встревожил жителей Березников Пермского края 19 ноября, рассказали в группе газеты «Березниковский рабочий» в соцсети.
Обеспокоенные люди звонили и писали в редакцию издания.
«Мы позвонили в службу 112, там сообщили, что проходит проверка систем оповещения на одном из градообразующих предприятий», — пояснили сотрудники газеты.
Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее сайт perm.dixinews.ru предупреждал местных жителей о том, что 19 ноября в Березниках будут запущены электросирены. По планам они должны были звучать с 11:00 до 14:00.
«В это время будет проводиться проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением сирен», — поясняло издание.
Напомним, в Перми плановая проверка систем оповещения проходила 2 октября.