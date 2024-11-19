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Жителей Пермского края 19 ноября встревожил вой сирен

Они зазвучали с утра.

Источник: Аргументы и факты

Вой сирен встревожил жителей Березников Пермского края 19 ноября, рассказали в группе газеты «Березниковский рабочий» в соцсети.

Обеспокоенные люди звонили и писали в редакцию издания.

«Мы позвонили в службу 112, там сообщили, что проходит проверка систем оповещения на одном из градообразующих предприятий», — пояснили сотрудники газеты.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее сайт perm.dixinews.ru предупреждал местных жителей о том, что 19 ноября в Березниках будут запущены электросирены. По планам они должны были звучать с 11:00 до 14:00.

«В это время будет проводиться проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением сирен», — поясняло издание.

Напомним, в Перми плановая проверка систем оповещения проходила 2 октября.

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