В Тайшете предотвратили вывоз более 50 телят из Бурятии в Дагестан

В Тайшете Иркутской области госавтоинспекторы предотвратили вывоз более 50 телят из Бурятии в Дагестан. На буренок «путешественниц» не было ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия.
— Гражданину, перевозившему животных из деревни Ульдурга Бурятии в республику Дагестан, выдано требование на возврат КРС в пункт отгрузки, — поделились в управлении.
Также владельцу телят выдадут предостережение о том, что нельзя нарушать требования транспортировки животных. Сейчас идет проверка и поиск владельца буренок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пастух из Аларского района украл у товарища более 50 тысяч рублей и часть денег потратил на алкоголь.