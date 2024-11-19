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В Тайшете предотвратили вывоз более 50 телят из Бурятии в Дагестан

На животных не было ветеринарных документов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете Иркутской области госавтоинспекторы предотвратили вывоз более 50 телят из Бурятии в Дагестан. На буренок «путешественниц» не было ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия.

— Гражданину, перевозившему животных из деревни Ульдурга Бурятии в республику Дагестан, выдано требование на возврат КРС в пункт отгрузки, — поделились в управлении.

Также владельцу телят выдадут предостережение о том, что нельзя нарушать требования транспортировки животных. Сейчас идет проверка и поиск владельца буренок.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пастух из Аларского района украл у товарища более 50 тысяч рублей и часть денег потратил на алкоголь.