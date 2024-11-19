В Тайшете предотвратили вывоз более 50 телят из Бурятии в Дагестан

В Тайшете Иркутской области госавтоинспекторы предотвратили вывоз более 50 телят из Бурятии в Дагестан. На буренок «путешественниц» не было ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия.