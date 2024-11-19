Угледобычу начали на разрезе «Богатырь» в Новосибирской области

Ранее ТАСС сообщал, что в планах построить разрез, ж/д-станцию и ж/д-пути, погрузочные комплексы, обогатительную фабрику, 5 крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля, а также реконструировать ЛЭП и подстанции в двух районах. Предприятие обещало отгрузить не менее 10 млн тонн чёрного золота в год по ветке Бердск — Новоалтайск, добавляет онлайн-издание.