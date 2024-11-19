Угледобычу начали на разрезе «Богатырь» в Новосибирской области

В Новосибирской области закипела работа на разрезе «Богатырь» Горловского угольного бассейна — предприятие приступило к добыче угля. Месторождение антрацита находится в Искитимском и Черепановском районах. Об этом написал ТАСС со ссылкой на гендиректора Владимира Душенко.
Отмечается, что в настоящий момент завершается строительство двух ж/д-станций, а также ж/д-путей. Кроме старта добычи, предприятие также ввело в эксплуатацию очистные сооружения. Указано — в 2024 году планируют отгрузить 50 тысяч тонн чёрного золота.
Запасы угля ценных марок оценивают в более чем 300 млн тонн. По данным портала, стоимость лицензии — 3,2 млрд рублей, благодаря проекту будут созданы около 5 тысяч дополнительных рабочих мест.
Ранее ТАСС сообщал, что в планах построить разрез, ж/д-станцию и ж/д-пути, погрузочные комплексы, обогатительную фабрику, 5 крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля, а также реконструировать ЛЭП и подстанции в двух районах. Предприятие обещало отгрузить не менее 10 млн тонн чёрного золота в год по ветке Бердск — Новоалтайск, добавляет онлайн-издание.