На Красноярский край надвигаются сильный ветер и метель

Завтра, 20 ноября, в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, метель. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Также непогода будет бушевать в соседней Хакасии. На дорогах региона гололедица, в горных районах лавиноопасно.
Специалисты рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Телефон экстренных служб — 112.