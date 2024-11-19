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На Красноярский край надвигаются сильный ветер и метель

В Красноярском крае 20 ноября ожидается метель.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 20 ноября, в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, метель. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Также непогода будет бушевать в соседней Хакасии. На дорогах региона гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Специалисты рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Телефон экстренных служб — 112.