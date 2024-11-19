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В Ростовской области дикий олень зашел во двор частного дома

В Аксае молодой дикий олень пришел домой к местным жителям.
Источник: Комсомольская правда

В Аксае, в переулке Ореховом, молодой дикий олень зашел во двор частного дома. Об этом сообщило в понедельник, 18 ноября, в своем телеграм-канале управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

Специалисты по дикой природе, охотовед и сотрудники полиции смогли поймать животное. А затем выпустили непрошеного гостя в Аксайское лесничество около хутора Краснодворск Старочеркасского сельского поселения.

Ранее в донской столице были замечены три кабана. За несколько дней они успели навести шум в городе. Погоняли местных собак, испугали детей на игровой площадке. Но вскоре диких животных удалось поймать.

флора и фауна